Festival pour enfants Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Festival pour enfants

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2026-02-13 14:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-13

Le organisé par la Ville de Bourg-lès-Valence fait son grand retour au Théâtre le Rhône.

Rendez-vous pour cette nouvelle édition qui émerveillera petits et grands à coup sûr !

English :

The festival organized by the town of Bourg-lès-Valence returns to the Théâtre le Rhône.

We look forward to seeing you at this year’s event, which is sure to delight young and old alike!

