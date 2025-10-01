Festival Pour les Oiseaux 2025 Le Havre
Tombent les feuilles, soufflent les sons nous vous invitons à fêter l’automne avant l’hibernation. Pour ses 20 ans, le festival convie une belle bande de champignonnes vaillantes et de vers vigoureux, adeptes d’improvisation organique, expérimentateur·ices de la matière sonore, à venir nourrir l’activité du sous-sol fertile. On vous attend donc du 01 au 05 octobre, pour mettre vos oreilles et vos mains dedans.
Sur réservation Programme téléchargeable ci-dessous .
Lieux divers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie nfo@piednu.fr
