Festival Pour les Oiseaux 2025 Le Havre

Festival Pour les Oiseaux 2025 Le Havre mercredi 1 octobre 2025.

Festival Pour les Oiseaux 2025

Lieux divers Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-01

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-01

Tombent les feuilles, soufflent les sons nous vous invitons à fêter l’automne avant l’hibernation. Pour ses 20 ans, le festival convie une belle bande de champignonnes vaillantes et de vers vigoureux, adeptes d’improvisation organique, expérimentateur·ices de la matière sonore, à venir nourrir l’activité du sous-sol fertile. On vous attend donc du 01 au 05 octobre, pour mettre vos oreilles et vos mains dedans.

Sur réservation Programme téléchargeable ci-dessous .

Lieux divers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie nfo@piednu.fr

English : Festival Pour les Oiseaux 2025

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Pour les Oiseaux 2025 Le Havre a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie