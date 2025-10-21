Festival Premières Bobines – Atelier d’initiation au cinéma d’animation Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Festival Premières Bobines – Atelier d’initiation au cinéma d’animation Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault mardi 21 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-21 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Tous les films et ateliers du festival sont gratuits, avec une jauge limitée. Nous vous conseillons de réserver votre place auprès du service billetterie du festival, à Ormédo ou au Château de La Gobinière, sur le site www.lodyssee-lagobiniere.fr ou encore par téléphone au 02 51 78 33 17* à partir du 19 septembre.*Horaires de la billetterie du festival : du mardi au vendredi, 8h30-12h30/13h30-17h30 Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 12

Animé par De Fil En ImagesVous aimez rire devant Wallace et Gromit ? Vous rêvez avec les films de Michel Ocelot ? Venez découvrir deux techniques du cinéma d’animation : la pâte à modeler et le papier découpé. Vous aurez l’occasion de laisser libre court à votre imagination en créant de petites séquences animées.Mardi 21 octobre – à 10h et à 15h – durée 2h30 – de 8 à 12 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60, au 02 51 78 33 17 ou sur www.lodyssee-lagobiniere.fr

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr