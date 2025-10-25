Festival Premières Bobines – Bonjour l’été Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

samedi 25 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 10:30 – 11:30

Gratuit : oui Tous les films et ateliers du festival sont gratuits, avec une jauge limitée. Nous vous conseillons de réserver votre place auprès du service billetterie du festival, à Ormédo ou au Château de La Gobinière, sur le site www.lodyssee-lagobiniere.fr ou encore par téléphone au 02 51 78 33 17* à partir du 19 septembre.*Horaires de la billetterie du festival : du mardi au vendredi, 8h30-12h30/13h30-17h30 En famille, Tout public, Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

De Martin Smatana et Veronika ZacharovàL’été, c’est la promesse d’évasion, de découvertes et d’aventures inoubliables ! Ce programme de 6 courts métrages vous embarque dans des récits ensoleillés, drôles et poétiques, où chaque instant réserve son lot de surprises.Samedi 25 octobre – 10h30 – durée 42 min – à partir de 4 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60, au 02 51 78 33 17 ou sur www.lodyssee-lagobiniere.fr

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr