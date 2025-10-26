Festival Premières Bobines – Capitaines ! Théâtre de la Gobinière Orvault

Festival Premières Bobines – Capitaines ! Théâtre de la Gobinière Orvault dimanche 26 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-26 15:30 – 16:30

Gratuit : oui Sur séservation GratuitSur réservation En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Comment trouver sa place parmi les autres ? De manière sensible, ces deux films évoquent la difficulté d’intégration de ces petites filles, dont l’une doit dépasser la barrière sociale, l’autre la barrière culturelle. Deux jolis portraits d’héroïnes fortes.De Nicolas Hu, Noémie Grunier, Séléna Picque (2022)Programme de 2 films d’animation : Moules-Frites de Nicolas Hu et Les Astres immobiles de Noémi Gruner et Séléna Picque.

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr 0251783314 http://lodyssee-lagobinière.fr