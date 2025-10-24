Festival Premières Bobines – Chouette, un jeu d’enfants Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Festival Premières Bobines – Chouette, un jeu d’enfants Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault vendredi 24 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-24 10:30 – 11:30

Gratuit : oui Tous les films et ateliers du festival sont gratuits, avec une jauge limitée. Nous vous conseillons de réserver votre place auprès du service billetterie du festival, à Ormédo ou au Château de La Gobinière, sur le site www.lodyssee-lagobiniere.fr ou encore par téléphone au 02 51 78 33 17* à partir du 19 septembre.*Horaires de la billetterie du festival : du mardi au vendredi, 8h30-12h30/13h30-17h30 En famille, Tout public, Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

De Annechien Strouven, Frits Standaert, Thomas Leclercq, Morgane Simon, Arnaud Demuynck – Un programme de quatre courts métragesDes enfants au bord de l’eau, sur la plage, la banquise ou les rives d’un étang, ils veulent jouer. Pour cela, il leur faut des partenaires, des complices, jeunes ou adultes, avec qui partager leurs fantaisies et jeux de rôles, avec sérieux ou légèreté.Traverser la Terre par des tunnels mystérieux ? Secourir un monstre marin sorti des flots ? Tenir tête à un génie puissant et très méchant ? Taquiner une carpe jusqu’à ce que ce soit elle qui prenne l’avantage de la pêche ?Vendredi 24 octobre – 10h30 – durée 38 min – à partir de 4 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60, au 02 51 78 33 17 ou sur www.lodyssee-lagobiniere.fr

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr