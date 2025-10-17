Festival Premières Bobines – La vie en gros Théâtre de la Gobinière Orvault

Festival Premières Bobines – La vie en gros Théâtre de la Gobinière Orvault vendredi 17 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-17 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Cette année scolaire les fera tous grandir et comprendre que l’essentiel n’est pas à quoi on ressemble mais ce que l’on ressent…Film de Kristina Dufkova (2024)

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr 0251783317 http://lodyssee-lagobiniere.fr