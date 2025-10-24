Festival Premières Bobines – Les secrets de mon père Théâtre de la Gobinière Orvault

Festival Premières Bobines – Les secrets de mon père Théâtre de la Gobinière Orvault vendredi 24 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-24 18:30 – 19:45

Gratuit : oui Sur réservation GratuitSur réservation Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?Film de Véra Belmont (2022)

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr 0251783317 http://lodyssee-lagobiniere.fr