Festival Premières Bobines – Les Tourouges et les Toubleus Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 15:30 – 16:10

Gratuit : oui Tous les films et ateliers du festival sont gratuits, avec une jauge limitée. Nous vous conseillons de réserver votre place auprès du service billetterie du festival, à Ormédo ou au Château de La Gobinière, sur le site www.lodyssee-lagobiniere.fr ou encore par téléphone au 02 51 78 33 17* à partir du 19 septembre.*Horaires de la billetterie du festival : du mardi au vendredi, 8h30-12h30/13h30-17h30 En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

De Samantha Cutler et Daniel SnaddonSur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore : ils se détestent !Par les créateurs du Gruffalo et de Superasticot, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.Samedi 18 octobre – 15h30 – durée 37 min – à partir de 3 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60, au 02 51 78 33 17 ou sur www.lodyssee-lagobiniere.fr

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr