Festival Premières Bobines – Linda veut du poulet Théâtre de la Gobinière Orvault samedi 25 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 15:30 – 16:00

Gratuit : oui Sur réservation GratuitSur réservation Jeune Public, En famille – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Linda est injustement punie par sa mère, Paulette, qui ferait tout pour se faire pardonner. Même un poulet aux poivrons, elle qui ne sait pas cuisiner. Ce poulet que son père avait fait ce jour-là… Mais c’est la grève. Partout, c’est la grève !Film de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach (2023)

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr