Festival Premières Bobines – L’Oiseau silence Salle Armande Béjard Orvault samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 10:30 – 11:10

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

En réalité, Céleste possède un langage bien à elle, un langage secret que personne ne comprend. Et elle est résolue à le partager ou à se taire. Une fable autour du langage et du silence. Ecriture : Coline PierréIllustrateur : Loïc Froissart

Salle Armande Béjard Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 40 76 94 47 0251783317 http://lodyssee-lagobiniere.fr