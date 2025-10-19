Festival Premières Bobines – Moorise Kingdom Théâtre de la Gobinière Orvault

Festival Premières Bobines – Moorise Kingdom Théâtre de la Gobinière Orvault dimanche 19 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-19 18:30 – 20:00

Gratuit : oui GratuitSur réservation Jeune Public, Adulte, En famille

Le chef scout Ward dirige avec rigueur son camp d’été, à l’autre bout de l’île. Un petit mot et un trou dans la toile de tente lui apprennent que le jeune Sam Shatusky a pris la clef des champs. C’est là, à l’abri des regards, que Suzy et Sam se rejoignent. Amoureux depuis un an, ils ont planifié leur fugue par courrier. Ils tentent d’échapper aux scouts lancés à leur poursuite, alors qu’une tempête approche…Film de Wes Anderson (2012)

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr 0251783317 http://lodyssee-lagobiniere.fr