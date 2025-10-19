Festival Premières Bobines – Ponyo sur la falaise Théâtre de la Gobinière Orvault

Festival Premières Bobines – Ponyo sur la falaise Théâtre de la Gobinière Orvault dimanche 19 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-19 15:30 – 17:00

Gratuit : oui GratuitSur réservation Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Sosuke la sauve et décide de la garder avec lui. Le petit garçon lui promet de la protéger et de s’occuper d’elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto – un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la mer – la force à revenir avec lui dans les profondeurs. Bien décidée à devenir humaine, Ponyo s’échappe pour retrouver Sosuke. Mais avant, elle répand l’élixir magique de Fujimoto dans l’océan qui va provoquer des vagues gigantesques et ngloutir le village. Film de Hayao Miyazaki (2009)

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr 0251783317 http://lodyssee-lagobiniere.fr