Festival Premières Bobines – Sauvages Théâtre de la Gobinière Orvault

Festival Premières Bobines – Sauvages Théâtre de la Gobinière Orvault dimanche 26 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-26 17:30 – 19:00

Gratuit : oui Sur séservation GratuitSur réservation En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

À Bornéo, en bordure de la forêt tropicale, Kéria recueille un bébé orang-outan trouvé dans la plantation de palmiers à huile où travaille son père. Au même moment Selaï, son jeune cousin, vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières. Ensemble, Kéria, Selaï et le bébé singe baptisé Oshi vont braver tous les obstacles pour lutter contre la destruction de la forêt ancestrale, plus que jamais menacée.De Claude Barras (2024)

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr 0251783314 http://lodyssee-lagobinière.fr