Festival Premières Bobines – Une guitare à la mer Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault mercredi 22 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-22 10:30 – 11:30

Gratuit : oui Tous les films et ateliers du festival sont gratuits, avec une jauge limitée. Nous vous conseillons de réserver votre place auprès du service billetterie du festival, à Ormédo ou au Château de La Gobinière, sur le site www.lodyssee-lagobiniere.fr ou encore par téléphone au 02 51 78 33 17* à partir du 19 septembre.*Horaires de la billetterie du festival : du mardi au vendredi, 8h30-12h30/13h30-17h30 En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

De Sophie Roze, Pierre-Luc Granjon et Alfredo Soderguit – Un programme de trois courts métragesC’est l’histoire d’une fouine qui voudrait vivre comme elle l’entend : aller de ferme en ferme, jouer de la musique et vendre quelques cravates par-ci, par-là. Mais les animaux des alentours se montrent rarement accueillants…C’est l’histoire d’un garçon qui rencontre un tout petit monstre par une nuit de pleine lune.C’est aussi l’histoire d’une famille de capybaras et d’un poussin qui n’auraient jamais dû se rencontrer.Ces trois histoires, ce sont avant tout des fables sur le bonheur d’être ensemble.Mercredi 22 octobre – 10h30 – durée 56 min – à partir de 4 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60, au 02 51 78 33 17 ou sur www.lodyssee-lagobiniere.fr

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr