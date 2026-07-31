Festival Premiers Emois Petite forêt Espace Karnay Saint-Carné
lundi 5 octobre 2026 · Espace Karnay · Saint-Carné
Informations pratiques
Saint-Carné
Festival Premiers Emois Petite forêt
Espace Karnay 3 Rue de l’Église Saint-Carné Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 17:30:00
fin : 2026-10-05 18:00:00
Date(s) :
2026-10-05 2026-10-06
Petite forêt
Compagnie Lilaho Auvergne-Rhône-Alpes
Concert pop-up
Dès 12 mois
Dans la forêt, les arbres ont perdu leurs feuilles.
Toute de blanc vêtue, la nature s’est endormie, enfin …presque ! Ça grattouille dans le silence de l’hiver. Le vent, l’oiseau…. s’activent pour réveiller la petite forêt.
Lilaho invite le très jeune spectateur au cœur de sa forêt onirique pour une immersion musicale et sensorielle dans le monde végétal. .
Espace Karnay 3 Rue de l’Église Saint-Carné 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 36 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Premiers Emois Petite forêt Saint-Carné a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme