Festival Premiers Emois Petite forêt Espace Karnay Saint-Carné

Informations pratiques

Saint-Carné

Festival Premiers Emois Petite forêt

Espace Karnay 3 Rue de l’Église Saint-Carné Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 17:30:00

fin : 2026-10-05 18:00:00

Date(s) :

2026-10-05 2026-10-06

Petite forêt

Compagnie Lilaho Auvergne-Rhône-Alpes

Concert pop-up

Dès 12 mois

Dans la forêt, les arbres ont perdu leurs feuilles.

Toute de blanc vêtue, la nature s’est endormie, enfin …presque ! Ça grattouille dans le silence de l’hiver. Le vent, l’oiseau…. s’activent pour réveiller la petite forêt.

Lilaho invite le très jeune spectateur au cœur de sa forêt onirique pour une immersion musicale et sensorielle dans le monde végétal. .

Espace Karnay 3 Rue de l’Église Saint-Carné 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 36 03

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English :

L’événement Festival Premiers Emois Petite forêt Saint-Carné a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme