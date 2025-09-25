Festival Premiers Plans

33 BOULEVARD CARNOT Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25

Chaque hiver, le Festival Premiers Plans d’Angers rassemble plus de 70 000 personnes autour d’une passion commune le cinéma.

Ce rendez-vous hivernal culte vise à mettre en avant les jeunes réalisateurs européens méconnus auprès du grand public. .

33 BOULEVARD CARNOT Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 88 92 94 angers@premiersplans.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Premiers Plans Angers a été mis à jour le 2025-10-31 par Destination Angers