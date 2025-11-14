FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Avant-Première : Elise sous emprise Cinéma La Lanterne Bègles

FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Avant-Première : Elise sous emprise Vendredi 14 novembre, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T20:30:00+01:00 – 2025-11-14T23:00:00+01:00

Fin : 2025-11-14T20:30:00+01:00 – 2025-11-14T23:00:00+01:00

Avant-première du film Élise sous emprise, en lice pour le Prix du Public du festival.

Le film : Élise sous emprise de Marie Rémond

Rien ne va plus dans la vie d’Élise : engluée dans une relation toxique avec Léopold, elle se retrouve propulsée à la tête d’une troupe de théâtre, suite à la mort soudaine du metteur en scène dont elle était l’assistante. Submergée par des crises de panique, Élise vacille. Mais peut-être est-ce dans cette confusion qu’elle parviendra à se libérer de ses emprises et à reprendre le contrôle de sa propre vie ?

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/https-cinemalalanterne-fr-film-islands/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Troisième jour du Festival Premiers Regards. Avant-Première + rencontre avec la réalisatrice et actrice principale du film Marie Rémond après la séance. cinéma bègles

La Lanterne