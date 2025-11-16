FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Avant-Première : Le retour du projectionniste Cinéma La Lanterne Bègles

FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Avant-Première : Le retour du projectionniste Dimanche 16 novembre, 17h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-16T17:00:00+01:00 – 2025-11-16T20:00:00+01:00

Fin : 2025-11-16T17:00:00+01:00 – 2025-11-16T20:00:00+01:00

Cinquième jour du Festival Premiers Regards.

17h : Cocktail (sucré) de clôture.

18h : Le film : Le retour du projectionniste, documentaire de Orkhan Aghazadeh. En présence du producteur du film.

Dans un village reculé des montagnes Talyches, entre l’Iran et l’Azerbaïdjan, un réparateur de télévision dépoussière son vieux projecteur soviétique, il rêve de réunir à nouveau son village devant le grand écran. Les obstacles se succèdent, jusqu’à ce qu’il trouve un allié inattendu : un jeune cinéphile. Deux générations se rencontrent et ramènent le cinéma et sa lumière au village.

En lice pour le Prix du public. Vote du public après la séance.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

La Lanterne