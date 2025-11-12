FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Avant-Première : Les contes du pommier Cinéma La Lanterne Bègles

FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Avant-Première : Les contes du pommier Mercredi 12 novembre, 14h00 Cinéma La Lanterne Gironde

La projection sera suivie d’une session jeux de société dans le hall du cinéma avec Le Plateau, café culturel ludique associatif à Bègles.

Le film : Les Contes du pommier de Jean-Baptiste Thoret

Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne, 8 ans, s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères afin de combler l’absence de leur grand-mère.

Dès 6 ans.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

La Lanterne