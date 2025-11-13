FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Avant-Première : Planètes + rencontre Cinéma La Lanterne Bègles

FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Avant-Première : Planètes + rencontre Jeudi 13 novembre, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T20:30:00+01:00 – 2025-11-13T23:00:00+01:00

Fin : 2025-11-13T20:30:00+01:00 – 2025-11-13T23:00:00+01:00

Une rencontre avec le scénariste du film Alain Layrac suivra la projection.

Le film : Planètes de Momoko Seto

Dendelion, Baraban, Léonto et Taraxa, quatre akènes de pissenlit rescapés d’une succession d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetés dans le cosmos. Après s’être échoués sur une planète inconnue, ils partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce. Mais les éléments, la faune, la flore, le climat, sont autant d’embûches qu’ils devront surmonter.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/https-cinemalalanterne-fr-film-islands/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Deuxième jour du Festival Premiers Regards. Avant-première du film Planètes de Momoko Seto, en lice pour le Prix du Public du festival. cinéma bègles

