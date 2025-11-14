FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Carte blanche à l’association NAAIS Cinéma La Lanterne Bègles

FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Carte blanche à l’association NAAIS Vendredi 14 novembre, 18h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Début : 2025-11-14T18:00:00+01:00 – 2025-11-14T20:00:00+01:00

Fin : 2025-11-14T18:00:00+01:00 – 2025-11-14T20:00:00+01:00

Diffusion de trois courts métrages d’auteur.ice.s de Nouvelle-Aquitaine, en leur présence.

Dans le cadre des Rencontres des auteur.rice.s organisées par NAAIS.

Naais rassemble les auteurs et autrices (scénaristes, et/ou réalisateurs et réalisatrices) de Nouvelle-Aquitaine, afin de porter leur voix, de s’interroger sur les pratiques, et de soutenir la création audiovisuelle et cinématographique dans la région.

Une sélection de créations sonores d’auteurs néo-aquitains sera également mise à disposition dans le hall du cinéma.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Troisième jour du Festival Premiers Regards. Séance spéciale : carte blanche à l’association NAAIS / Diffusion de 3 courts-métrages de la région Nouvelle Aquitaine. cinéma bègles

La Lanterne