FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Ciné-Club Ados : Arco Cinéma La Lanterne Bègles

FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Ciné-Club Ados : Arco Samedi 15 novembre, 14h15 Cinéma La Lanterne Gironde

Début : 2025-11-15T14:15:00+01:00 – 2025-11-15T16:30:00+01:00

Quatrième jour du Festival Premiers Regards.

Conférence ludique et interactive sur l’histoire du cinéma d’animation français avant la séance.

Le film : Arco de Hugo Bienvenu

En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/https-cinemalalanterne-fr-film-islands/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

