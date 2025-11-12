FESTIVAL PREMIERS REGARDS DU 12 AU 16 NOVEMBRE Cinéma La Lanterne Bègles

FESTIVAL PREMIERS REGARDS DU 12 AU 16 NOVEMBRE 12 – 16 novembre Cinéma La Lanterne Gironde

Pendant plusieurs mois, l’équipe salariée et bénévole de la Lanterne a travaillé main dans la main pour imaginer et mettre en place la 2e édition du festival « maison » du cinéma. Cette année encore, un comité de sélection a visionné et choisi 5 premiers films diffusés en avant-première, pour vous donner à voir la jeune création dans toute sa diversité : films français et étrangers, de fiction, d’animation et documentaire, en prise avec le réel ou fantasmé. La lourde tâche vous est dévolue de remettre le Prix du public, en attribuant des étoiles à chacune de ces œuvres.

La découverte sera également au rendez-vous avec les films proposés aux jeunes publics, de la maternelle aux ados, et les animations ludiques : jeux de société, jeux vidéo, conférence participative… Nous aurons le plaisir de fêter avec vous les 70 ans du mouvement art et essai, en baptisant enfin la 2e salle du cinéma du nom d’Agnès Varda. Car qui pourrait mieux représenter la vivacité de cœur et d’esprit, l’inventivité et l’audace ?

Rendez-vous autour d’un verre, d’un gâteau ou d’un croissant, dans le hall du cinéma, et surtout dans les salles obscures !

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

