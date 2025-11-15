FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Les glaneurs et les glaneuses, d’Agnès Varda Cinéma La Lanterne Bègles

FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Les glaneurs et les glaneuses, d’Agnès Varda Samedi 15 novembre, 17h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Début : 2025-11-15T17:30:00+01:00 – 2025-11-15T19:30:00+01:00

Fin : 2025-11-15T17:30:00+01:00 – 2025-11-15T19:30:00+01:00

Quatrième jour du Festival Premiers Regards.

17h30 : Baptème de la salle Agnès Varda.

Anniversaire des 70 ans de l’art et essai

Le film : Les Glaneurs et la glaneuse, documentaire d’Agnès Varda.

Un peu partout en France, Agnès a rencontré des glaneurs et glaneuses, récupéreurs, ramasseurs et trouvailleurs. Par nécessité, hasard ou choix, ils sont en contact avec les restes des autres. Leur univers est surprenant. On est loin des glaneuses d’autrefois qui ramassaient les épis de blé après la moisson. Patates, pommes et autres nourritures jetées, objets sans maître et pendule sans aiguilles, c’est la glanure de notre temps.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

La Lanterne