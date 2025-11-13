FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Rencontre : Que fait-on avec les films amateurs ? Cinéma La Lanterne Bègles

FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Rencontre : Que fait-on avec les films amateurs ? Jeudi 13 novembre, 18h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T18:00:00+01:00 – 2025-11-13T20:00:00+01:00

Fin : 2025-11-13T18:00:00+01:00 – 2025-11-13T20:00:00+01:00

Séance spéciale autour de l’utilisation des films amateurs, dans le cadre du Grenier de l’image, une collecte de films amateurs organisée à Bègles par l’association Les Grands espaces et le Centre social de l’Éstey. Au programme : – diffusion de films réalisés par Mémoire de Bordeaux Métropole et par Les Grands espaces, à partir de films amateurs – échange avec l’association Les Grands espaces et Mémoire de Bordeaux Métropole.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/https-cinemalalanterne-fr-film-islands/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Deuxième jour du Festival Premiers Regards. Rencontre + Collecte de films cinéma bègles

La Lanterne