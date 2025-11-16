FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Séance spéciale : EXIT 8 + Jeux Vidéos en salle Cinéma La Lanterne Bègles

FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Séance spéciale : EXIT 8 + Jeux Vidéos en salle Dimanche 16 novembre, 14h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-16T14:00:00+01:00 – 2025-11-16T16:30:00+01:00

Fin : 2025-11-16T14:00:00+01:00 – 2025-11-16T16:30:00+01:00

Cinquième jour du Festival Premiers Regards.

Exit 8, de Genki Kawamura (Japon, Epouvante)

À partir de 14 ans, tout public avec avertissement

Un homme piégé dans un couloir de métro cherche la sortie numéro 8. Pour la trouver, il faut traquer les anomalies. S’il en voit une, il fait demi-tour. S’il n’en voit aucune, il continue. S’il se trompe, il est renvoyé à son point de départ. Parviendra-t-il à sortir de ce couloir sans fin ?

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/https-cinemalalanterne-fr-film-islands/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Cinquième jour du Festival Premiers Regards / EXIT 8 suivi d’une session jeux vidéo, avec Hervé Tourneur, spécialiste cinéma et jeux vidéo. cinéma bègles

La Lanterne