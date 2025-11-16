FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Séance spéciale : EXIT 8 + Jeux Vidéos en salle Cinéma La Lanterne Bègles
FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Séance spéciale : EXIT 8 + Jeux Vidéos en salle Cinéma La Lanterne Bègles dimanche 16 novembre 2025.
FESTIVAL PREMIERS REGARDS / Séance spéciale : EXIT 8 + Jeux Vidéos en salle Dimanche 16 novembre, 14h00 Cinéma La Lanterne Gironde
Tarifs habituels
Cinquième jour du Festival Premiers Regards.
Exit 8, de Genki Kawamura (Japon, Epouvante)
À partir de 14 ans, tout public avec avertissement
Un homme piégé dans un couloir de métro cherche la sortie numéro 8. Pour la trouver, il faut traquer les anomalies. S’il en voit une, il fait demi-tour. S’il n’en voit aucune, il continue. S’il se trompe, il est renvoyé à son point de départ. Parviendra-t-il à sortir de ce couloir sans fin ?
Cinéma La Lanterne
151 boulevard Albert 1er
Bègles 33130
Saint-Jean
Gironde
Nouvelle-Aquitaine
0978808879
https://cinemalalanterne.fr
Le cinéma de proximité de Bègles.
Bus : 31, 73, 15 et 86.
Cinquième jour du Festival Premiers Regards / EXIT 8 suivi d’une session jeux vidéo, avec Hervé Tourneur, spécialiste cinéma et jeux vidéo. cinéma bègles
La Lanterne