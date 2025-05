Festival Prés Salés à Soultzmatt – Soultzmatt, 6 juin 2025 00:00, Soultzmatt.

Haut-Rhin

Festival Prés Salés à Soultzmatt 5B Avenue Nessel Soultzmatt Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-06-06 00:00:00

fin : 2025-06-07 02:00:00

2025-06-06

2025-06-07

2025-06-08

Le Festival Prés Salés fait vibrer Soultzmatt avec une édition festive et éclectique ! Concerts, fanfares, sound systems et Musique en Ville offrent une immersion artistique unique au cœur de la Vallée Noble, entre énergie, partage et découvertes.

Les 6 et 7 juin 2025, le Festival Prés Salés revient à Soultzmatt pour une 3e édition haute en couleur, toujours fidèle à son esprit festif, engagé et convivial. Guidé par l’envie de partager la musique et les arts sous toutes leurs formes, le festival propose cette année une nouveauté de taille Musique en Ville. Le samedi, le centre de Soultzmatt se transforme en scène vivante, où concerts acoustiques, répétitions publiques et fanfares animeront rues et commerces pour une immersion musicale inédite.

Sur la grande scène, la programmation 2025 fait la part belle à l’éclectisme et à l’énergie Louise XIV, Tambour Tambour (Barcella, Syrano & Ordoeuvre), Dynamite Shakers, Kamarad, Thom from the Abyss, Radio Byzance, LASS, l’Orchestre International du Vetex, le Be Scott Pipeband et bien d’autres, sans oublier les performances en sound system avec Antipod et l’univers indietronica de Kern.

Avec sa restauration locale et engagée, son ambiance chaleureuse et ses valeurs de partage, le Festival Prés Salés continue de faire vibrer la Vallée Noble… et ses festivaliers. .

5B Avenue Nessel

Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est contact@balancetonson.alsace

English :

The Prés Salés Festival rocks Soultzmatt with a festive and eclectic edition! Concerts, brass bands, sound systems and « Musique en Ville » offer a unique artistic immersion in the heart of the Vallée Noble, with energy, sharing and discoveries.

German :

Das Festival Prés Salés lässt Soultzmatt mit einer festlichen und eklektischen Ausgabe vibrieren! Konzerte, Blaskapellen, Soundsystems und « Musique en Ville » bieten ein einzigartiges künstlerisches Eintauchen in das Herz des Vallée Noble, zwischen Energie, Austausch und Entdeckungen.

Italiano :

Il Festival Prés Salés anima Soultzmatt con un’edizione festosa ed eclettica! Concerti, bande di ottoni, sound system e « Musica in città » offrono un’immersione artistica unica nel cuore della Vallée Noble, tra energia, condivisione e scoperte.

Espanol :

El Festival Prés Salés anima Soultzmatt con una edición festiva y ecléctica Conciertos, bandas de música, sonorizaciones y « Música en la ciudad » ofrecen una inmersión artística única en el corazón de la Vallée Noble, con energía, intercambios y descubrimientos.

