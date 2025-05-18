Festival Présence de l’Orgue Clicquot Rue Aristide Briand Souvigny

Rue Aristide Briand Eglise prieurale Souvigny

Dimanche 2025-05-18 17:00:00

2025-05-18 18:00:00

2025-05-18 2025-08-02 2025-08-03 2025-08-09 2025-08-10

L’orgue François-Henri Clicquot de Souvigny passe pour l’un des chefs d’œuvres de l’Ancien Régime les plus prestigieux et les mieux conservés. Ne manquez pas les 5 récitals exceptionnels de Présence de l’Orgue dans l’écrin majestueux de l’église prieurale

Rue Aristide Briand Eglise prieurale Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 08 72 06 amisorgueclicquotsouvigny@orange.fr

English :

The François-Henri Clicquot organ at Souvigny is considered one of the most prestigious and best-preserved masterpieces of the Ancien Régime. Don?t miss the 5 exceptional Présence de l?Orgue recitals in the majestic setting of the priory church

German :

Die François-Henri-Clicquot-Orgel in Souvigny gilt als eines der am besten erhaltenen und prestigeträchtigsten Meisterwerke des Ancien Régime. Verpassen Sie nicht die fünf außergewöhnlichen Recitals von Présence de l’Orgue in der majestätischen Prioratskirche

Italiano :

L’organo François-Henri Clicquot di Souvigny è considerato uno dei capolavori più prestigiosi e meglio conservati dell’Ancien Régime. Da non perdere i 5 eccezionali recital Présence de l’Orgue nella maestosa cornice della chiesa del priorato

Espanol :

El órgano François-Henri Clicquot de Souvigny está considerado como una de las obras maestras más prestigiosas y mejor conservadas del Antiguo Régimen. No se pierda los 5 excepcionales recitales Présence de l’Orgue en el majestuoso marco de la iglesia prioral

