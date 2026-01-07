Festival Présences 2026 Maison de la Radio et de la Musique Paris

Après Steve Reich et Olga Neuwirth ces dernières années, le festival Présences célèbre un créateur incontournable du paysage musical français et international, aussi libre d’esprit que son œuvre est inclassable et plurielle. Né à Athènes et installé à Paris depuis plus de soixante ans, Georges Aperghis a « acquis la liberté de se placer sur le fil de l’acrobate, de risquer la chute, glisse un admirateur. Mais il sait que quand l’acrobate tombe, il ne tombe pas dans le vide, il tombe sur d’autres fils, auquel cas il peut sauter, d’autant plus ». Un Présences de funambule.

Du mardi 03 février 2026 au dimanche 08 février 2026 :

payant Public jeunes et adultes.

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/tag/festival-presences-2026



