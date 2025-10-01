Festival (presque) Zéro déchet 65 dans le département des Hautes-Pyrénées Tarbes

Après le franc succès rencontré ces 5 dernières années, le Festival (presque) Zéro déchet 65 est heureux de vous convier à participer à la 6ème édition !

Venez découvrir un programme de 4 jours d’animations gratuites autour du zéro déchet sur l’ensemble du département

– Ateliers-DIY

– Jardin au naturel

– Consommation responsable

– Réemploi

– Ramassage de déchets

– Exposition spectacle

> Téléchargez le programme complet Voir document (bloc Coordonnées)

.

English :

After the great success of the last 5 years, the Festival (presque) Zéro déchet 65 is pleased to invite you to take part in the 6th edition!

Come and discover a 4-day program of free zero-waste events throughout the department:

– Workshops-DIY

– Natural gardening

– Responsible consumption

– Reuse

– Waste collection

– Exhibition show

> Download the full program: See document (Contact block)

German :

Nach dem großen Erfolg der letzten fünf Jahre freut sich das Festival (fast) Zero Waste 65, Sie zur Teilnahme an der sechsten Ausgabe einladen zu können!

Entdecken Sie ein viertägiges Programm mit kostenlosen Veranstaltungen rund um das Thema Null-Abfall in der gesamten Region:

– Workshop-DIY

– Natürlicher Garten

– Verantwortungsvoller Konsum

– Wiederverwendung

– Sammeln von Abfällen

– Ausstellung Aufführung

> Laden Sie das vollständige Programm herunter: Siehe Dokument (Block Kontaktdaten)

Italiano :

Dopo il grande successo degli ultimi 5 anni, il Festival (presque) Zéro déchet 65 è lieto di invitarvi a partecipare alla 6a edizione!

Venite a scoprire un programma di 4 giorni di eventi gratuiti incentrati sui rifiuti zero in tutto il dipartimento:

– Laboratori-DIY

– Giardinaggio naturale

– Consumo responsabile

– Riutilizzo

– Raccolta dei rifiuti

– Mostra esposizione

> Scarica il programma completo: vedi documento (Blocco contatti)

Espanol :

Tras el gran éxito de los últimos 5 años, el Festival (presque) Zéro déchet 65 se complace en invitarle a participar en la 6ª edición

Venga y descubra un programa de 4 días de eventos gratuitos centrados en el residuo cero en todo el departamento:

– Talleres-DIY

– Jardinería natural

– Consumo responsable

– Reutilización

– Recogida de residuos

– Exposición show

> Descargar el programa completo: Ver documento (Bloque de datos de contacto)

