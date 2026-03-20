Festival printanier

Espace Jean Castaings Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’association Planète en scène vous propose une journée festive autour de la protection de l’environnement !

À 10h, conférence bocage et pollinisateurs. De 14h à 17h, balade botanique et ateliers sur la reproduction des végétaux, sur inscription. À 17h30, sensibilisation, pièges pour le frelon asiatique. À 19h30, apéro tapas chanté et animé, et enfin à 21h, concert de Bacano Banda pour clôturer cette journée en musique. .

Espace Jean Castaings Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 planeteenscene@gmail.com

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English : Festival printanier

L’événement Festival printanier Urt a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Pays Basque