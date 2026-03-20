Festival printanier Urt
Festival printanier Urt samedi 28 mars 2026.
Festival printanier
Espace Jean Castaings Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’association Planète en scène vous propose une journée festive autour de la protection de l’environnement !
À 10h, conférence bocage et pollinisateurs. De 14h à 17h, balade botanique et ateliers sur la reproduction des végétaux, sur inscription. À 17h30, sensibilisation, pièges pour le frelon asiatique. À 19h30, apéro tapas chanté et animé, et enfin à 21h, concert de Bacano Banda pour clôturer cette journée en musique. .
Espace Jean Castaings Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 planeteenscene@gmail.com
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English : Festival printanier
L’événement Festival printanier Urt a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Pays Basque