Festival Printemps de Haute-Corrèze Parcours habiter le monde, habiter soi

Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Au programme de la journée

– A telier arts plastiques au pôle culturelle à partir d’un voyage, à travers les maisons du monde et leurs matériaux, imaginer et fabriquer sa propre maison refuge

– Visite exposition au Centre d’Art nouvelle exposition où les artistes explorent la thématique de la cabane en ville et campagne.

– Spectacle immersif Kit Cabane spectacle qui mêle land art, performance et rituel collectif. Public divisé en petits groupes, participe à la construction d’une cabane en noisetier.

– Projection au cinéma Le Soubise, Chantemerle de Laurent Védrine projection suivi d’un débat et apéritif convivial pour clôturer l’après-midi

Parcours proposé par le Pays d’Art et d’Histoire, le Centre d’Art Contemporain et le Service Culturel de Meymac.

Déplacement à pied

Sur réservation obligatoire, places limitées, auprès de Tourisme Haute-Corrèze ou en ligne .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Printemps de Haute-Corrèze Parcours habiter le monde, habiter soi

L’événement Festival Printemps de Haute-Corrèze Parcours habiter le monde, habiter soi Meymac a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze