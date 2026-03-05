Festival Printemps de Haute-Corrèze Parcours habiter le monde, habiter soi Meymac
Place de l’Église Meymac Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Au programme de la journée
– A telier arts plastiques au pôle culturelle à partir d’un voyage, à travers les maisons du monde et leurs matériaux, imaginer et fabriquer sa propre maison refuge
– Visite exposition au Centre d’Art nouvelle exposition où les artistes explorent la thématique de la cabane en ville et campagne.
– Spectacle immersif Kit Cabane spectacle qui mêle land art, performance et rituel collectif. Public divisé en petits groupes, participe à la construction d’une cabane en noisetier.
– Projection au cinéma Le Soubise, Chantemerle de Laurent Védrine projection suivi d’un débat et apéritif convivial pour clôturer l’après-midi
Parcours proposé par le Pays d’Art et d’Histoire, le Centre d’Art Contemporain et le Service Culturel de Meymac.
Déplacement à pied
Sur réservation obligatoire, places limitées, auprès de Tourisme Haute-Corrèze ou en ligne .
Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
