Festival Printemps de Haute-Corrèze Randonnée artistique à Chamboux Peyrelevade

Avec Jean-Marie Caunet de l’Institut d’études occitanes du Limousin, spécialiste des cabanes de berger et les artistes Cécile Geay, Nadège Moyart et Sarah Bastien, du collectif Le Temps de… , projet artistique Tomber comme le jour

Au fil de cette randonnée patrimoniale et poétique, une pause goûter à mi-parcours puis un apéro à la fin.

Parcours proposé par Haute-Corrèze Communauté et le Pays d’art et d’histoire Haute-Corrèze Ventadour, en lien avec l’association La Pierre Levée et la commune de Peyrelevade, dans le cadre du festival et de l’année du Pastoralisme en lien avec le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

Déplacement à pied, 7 km à travers tourbières et forêts, venez avec de bonnes chaussures imperméables

Sur réservation obligatoire, places limitées, auprès de Tourisme Haute-Corrèze (bureaux Meymac, Neuvic, Ussel) ou en ligne .

Chamboux Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

