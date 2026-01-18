Festival Printemps de la Chanson 2026 · 20e édition ! 27 Boulevard de Strasbourg Alençon

Festival Printemps de la Chanson 2026 · 20e édition !

Chaque année en mars, le Printemps de la Chanson invite une vingtaine d’artistes ou groupes pour une vingtaine de concerts dans des lieux différents du département et met à l’honneur la diversité de la scène chanson actuelle.

Créé en 2006, le Printemps de la Chanson est un temps fort dédié à la chanson francophone. Il dure trois semaines et a lieu dans une vingtaine de communes de l’Orne. Cet évènement départemental invite à la découverte d’artistes émergents ou à la redécouverte de têtes d’affiche, le tout dans un esprit de convivialité et de proximité.

Le Printemps de la Chanson s’inscrit dans l’esprit de notre Saison Culturelle départementale C’61 c’est un festival organisé grâce à des partenariats entre le département et les communes, communautés de communes et autres structures culturelles et qui se veut accessible à tous par son itinérance et sa politique tarifaire. Enfin, la richesse et la diversité de la programmation en font un festival de chanson reconnu et un événement incontournable pour les amateurs de découvertes musicales. .

