FESTIVAL PRINTEMPS DES POÈTES TROBADORS & TROBAIRITZ Sète

FESTIVAL PRINTEMPS DES POÈTES TROBADORS & TROBAIRITZ

896 Bd de Verdun Clos St Joseph Sète Hérault

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-01

Dans le cadre du Printemps des Poètes, troisième édition du festival de poésie vivante avec performances, rencontres poétiques et littéraires, concerts, spectacles, conférences, ateliers d’écriture, de chant…Du 1er au 31 mars à la baleine rouge, organisé par l’association Le Retour des Troubadours, avec le soutien de la ville de Sète. .

896 Bd de Verdun Clos St Joseph Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 49 39 27 35 baleinerouge7@gmail.com

English :

As part of Printemps des Poètes, the third edition of the festival of living poetry with performances, poetic and literary encounters, concerts, shows, lectures, writing and singing workshops…

