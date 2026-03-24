Festival Prise de CirQ’ 2026 (DIJON)

Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-10

Du 10 au 25 avril, venez découvrir le festival Prise de CirQ’, temps fort du cirque contemporain à Dijon et dans sa métropole. Pendant deux semaines, le festival donne à voir la diversité du cirque contemporain sous toutes ses formes et ses pratiques.

Prise de CirQ’ c’est 10 jours de festival, 7 compagnies dans 4 lieux de la métropole dijonnaise. Une 18e édition qui se déploie à l’Espace Mendès-France, au Théâtre Mansart, à la Vapeur et à l’Espace Cirq’ dans le quartier de la Fontaine d’Ouche.

C’est une programmation riche où le cirque dialogue un peu plus avec la danse, la musique et le théâtre. Des spectacles aux ambitions et aux univers différents, tous réunis pour vous offrir un condensé du cirque d’aujourd’hui au travers de propositions exigeantes et sensibles. .

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Prise de CirQ’ 2026 (DIJON)

L’événement Festival Prise de CirQ’ 2026 (DIJON) Dijon a été mis à jour le 2026-03-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)