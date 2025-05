Festival « Prises de Terre » – Bozouls, 12 mai 2025 07:00, Bozouls.

Le vernissage aura lieu à La Galerie de Bozouls le vendredi 16 mai à 19h, un moment convivial ouvert à toutes et à tous.

Du 12 au 25 mai 2025, La Galerie de Bozouls accueillera la première édition du festival « Prises de terre », organisée par l’association culturelle Yvonne.

Exposition (poésie, peinture, sculpture, photographie et art textile), performances artistiques, ateliers et concert un riche programme vous attend. EUR.

8 allée Paul Causse

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

English :

The vernissage will take place at La Galerie de Bozouls on Friday May 16 at 7pm, a convivial event open to all.

German :

Die Vernissage findet in La Galerie de Bozouls am Freitag, den 16. Mai um 19 Uhr statt, ein geselliger Moment, der für alle offen ist.

Italiano :

Il vernissage si terrà presso La Galerie de Bozouls venerdì 16 maggio alle 19.00 ed è aperto a tutti.

Espanol :

El vernissage tendrá lugar en La Galerie de Bozouls el viernes 16 de mayo a las 19.00 horas, y está abierto a todos.

