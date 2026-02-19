Festival Prisme #8 – Argentique du futur Nantes Centre et Quartiers Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-26 18:30 –

Le festival Prisme met à l’honneur un cinéma argentique contemporain dans un jeu d’interférences avec d’autres disciplines artistiques : arts sonores, plastiques, performatifs, photographiques.Programmation nantaise :???? Jeudi 26 février – jour n°1De 18h30 à 22h – Soirée d’ouverture à l’Atelier Dulcie SeptemberFilms de Zack Parrinella et Ken Jacobs, balade 16 mm avec les membres de Mire, performance d’Élodie Ferré. Restauration publique et buvette sur place.???? Vendredi 27 février – jour n°2Projections au Cinématographe18h30 – Films de Nicole Remy, Isaac Shermann, Zazie Ray-Trapido, Kyath Battie, Olivier Dutel, Carole Thibaud21h – Films de Eva Claus, Celeste Rojas Mugica, Richard Tuohy & Dianna Barrie, Laurence Favre, Lichun Tseng & Mick o’SheaPetite restauration entre les deux séances.???? Samedi 28 février – jour n°311h – Projection au Cinématographe, café et viennoiseries à 10h30Films de Els Van Riel et Petra Graf & James EdmondsDe 14h30 à 00h – Projections, performances, ateliers, conférence à Pol-n???? Dimanche 1er mars – jour n°4À partir de 15h – Écran ouvert à Mire

