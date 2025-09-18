FESTIVAL PRONOMADES CIRCUS RONALDO SONO IO? Sauveterre-de-Comminges

FESTIVAL PRONOMADES CIRCUS RONALDO SONO IO? Sauveterre-de-Comminges jeudi 18 septembre 2025.

FESTIVAL PRONOMADES CIRCUS RONALDO SONO IO?

LE VILLAGE Sauveterre-de-Comminges Haute-Garonne

Début : 2025-09-18 21:00:00

fin : 2025-09-20 23:00:00

2025-09-18

Sous le chapiteau de Sono io ?, un père et un fils (dans la vie comme sur la piste), tous deux clowns, interrogent les difficultés liées à la transmission et à l’héritage, tout en rendant un vibrant hommage au théâtre circassien.

Entre dissemblances et ressemblances, réalité et fiction, Danny (le père) se demande est-ce bien moi ? en regardant Pepijn (le fils). Ce dernier appartient à la septième génération (chiffre sacré !) de la famille qui entre en piste. Être dépositaire d’une si longue histoire familiale, ce n’est pas rien !

Avec beaucoup d’humour et pas moins de poésie, entre ombre et lumière, dans un univers évoquant aussi bien les clowns de Fellini que l’atmosphère d’En attendant Godot de Beckett, deux personnages sont réunis entre vieilles gloires et nouvelles possibilités .

Circus Ronaldo, c’est du cirque contemporain qui joue le jeu de la tradition, c’est beau, tendre et drôle !

Réservation en ligne conseillée, tout public à partir de 12 ans, durée 1h25 .

LE VILLAGE Sauveterre-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie

English :

Under the big top of Sono io? a father and son (in life as in the ring), both clowns, question the difficulties of transmission and inheritance, while paying a vibrant tribute to circus theater.

German :

Unter dem Zelt von Sono io? hinterfragen ein Vater und ein Sohn (im Leben wie in der Manege), beide Clowns, die Schwierigkeiten, die mit der Weitergabe und dem Erbe verbunden sind, und erweisen gleichzeitig dem Zirkustheater eine große Hommage.

Italiano :

Sotto il tendone di Sono io? un padre e un figlio (nella vita come sulla pista), entrambi clown, si interrogano sulle difficoltà legate alla trasmissione e all’eredità, rendendo al contempo un vibrante omaggio al teatro circense.

Espanol :

Bajo la carpa de Sono io?, un padre y un hijo (tanto en la vida como en la pista), ambos payasos, se interrogan sobre las dificultades ligadas a la transmisión y a la herencia, al tiempo que rinden un vibrante homenaje al teatro de circo.

L’événement FESTIVAL PRONOMADES CIRCUS RONALDO SONO IO? Sauveterre-de-Comminges a été mis à jour le 2025-08-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE