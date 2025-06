Festival Provence Painting Edition 2025 – Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille 4 juillet 2025 10:00

Festival Provence Painting Edition 2025 Du vendredi 4 au dimanche 6 juillet 2025 à 10h. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-04 10:00:00

fin : 2025-07-06

2025-07-04

Rendez-vous pour cette nouvelle édition du Festival de Provence Painting 4 au 6 juillet !

Vendredi 4 juillet

14h-16h30 Exposition et Lectures en présence des Auteurs et accompagnée d’une improvisation musicale

19h Vernissage sous les Halles avec Etienne Alsamia



Samedi 5 juillet

10h Eden cinéma Projection d’un court métrage de Yoann Crépin Joly, Land’Art (entrée libre)

14h-16h30 Expostion et Lectures en présence des Auteurs et Éditeurs, accompagnement d’une improvisation musicale

19h Concert d’Open Zic (ambiance assurée!)



Dimanche 6 juillet

10h-12h et 14h-16 Exposition et Lectures sous les Halles, accompagnement musicale Jazzograf et l’École de musique de Fontvieille .

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 87 58 60 evelynelecomte@sfr.fr

English :

Come and join us for the latest edition of the Provence Painting Festival 4 to 6 July!

German :

Wir treffen uns zu dieser neuen Ausgabe des Provence Painting Festivals 4. bis 6. Juli!

Italiano :

Ci vediamo al Festival della Pittura di Provenza dal 4 al 6 luglio!

Espanol :

Nos vemos en el Festival de Pintura de Provenza de este año, del 4 al 6 de julio

L’événement Festival Provence Painting Edition 2025 Fontvieille a été mis à jour le 2025-06-09 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles