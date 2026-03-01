Festival PSPBB #4 Les Plateaux Sauvages Paris

Le Festival du PSPBB

Il offre l’occasion de découvrir les propositions artistiques des étudiantes et étudiants des trois départements du PSPBB, en musique, danse et théâtre, à travers des créations, des cartes blanches et des performances, dans des esthétiques variées croisant les disciplines.

La programmation

Vendredi 27 mars – 19h-21h

Samedi 28 mars – 16h-18h et 20h-22h

Dimanche 29 mars – 11h-13h et 16h-18h

Le Festival du PSPBB revient en 2026 pour sa 4e édition.

Du vendredi 27 mars 2026 au dimanche 29 mars 2026 :

dimanche

de 16h00 à 18h00

dimanche

de 11h00 à 13h00

samedi

de 20h00 à 22h00

samedi

de 16h00 à 18h00

vendredi

de 19h00 à 21h00

gratuit

Gratuit sur réservation

Tout public.

Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières 75020 Paris

https://www.pspbb.fr/agenda/musique-danse-theatre/festival-pspbb-4-3640



