Festival PSPBB #4 Les Plateaux Sauvages Paris
Le Festival du PSPBB
Il offre l’occasion de découvrir les propositions artistiques des étudiantes et étudiants des trois départements du PSPBB, en musique, danse et théâtre, à travers des créations, des cartes blanches et des performances, dans des esthétiques variées croisant les disciplines.
La programmation
Le Festival du PSPBB revient en 2026 pour sa 4e édition.
Du vendredi 27 mars 2026 au dimanche 29 mars 2026 :
gratuit
Gratuit sur réservation
Tout public.
Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières 75020 Paris
https://www.pspbb.fr/agenda/musique-danse-theatre/festival-pspbb-4-3640
