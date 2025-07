Festival « P’tit Sirkis Circus » à la Brée ! La Brée-les-Bains

Festival « P’tit Sirkis Circus » à la Brée ! La Brée-les-Bains vendredi 15 août 2025.

Festival « P’tit Sirkis Circus » à la Brée !

La Pierrotte, 16 rue Paul Monteau La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-08-15 17:00:00

fin : 2025-08-18 18:30:00

Le P’tit Sirkis Circus , qui s’est produit à Paris en juin dans le cadre Jardin d’été , présentera 6 spectacles lors du Pont du 15 août dans un jardin face à l’océan.

C’est la passion des mots qui a réuni les artistes de ce festival insolite !

La Pierrotte, 16 rue Paul Monteau La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 23 46 46 nicsirkis7@gmail.com

English : P’tit Sirkis Circus » festival in La Brée!

The « P?tit Sirkis Circus », which performed in Paris in June as part of the « Jardin d?été » program, will present 6 shows during the Pont du 15 août in a garden facing the ocean.

The artists in this unusual festival are united by their « passion for words »!

German : Festival « P’tit Sirkis Circus » in La Brée!

Der « P?tit Sirkis Circus », der im Juni im Rahmen des « Jardin d’été » in Paris aufgetreten ist, wird während der Brücke am 15. August in einem Garten mit Blick auf den Ozean sechs Aufführungen präsentieren.

Die Künstler dieses ungewöhnlichen Festivals haben sich aus « Leidenschaft für Worte » zusammengefunden

Italiano :

Il « P?tit Sirkis Circus », che si è esibito a Parigi a giugno nell’ambito di « Jardin d’été », presenterà 6 spettacoli durante il Pont du 15 août in un giardino di fronte all’oceano.

È la passione per le parole che ha riunito gli artisti in questo insolito festival!

Espanol : ¡Festival « P’tit Sirkis Circus » en La Brée!

P?tit Sirkis Circus », que actuó en París en junio en el marco de « Jardin d’été », presentará 6 espectáculos durante el Puente del 15 de agosto en un jardín frente al océano.

La pasión por las palabras ha reunido a los artistas en este insólito festival

