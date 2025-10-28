Festival pulsion urbaine Battle Kids Salle théâtrale et culturelle Breuil-Magné

Salle théâtrale et culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné Charente-Maritime

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 18:00:00

2025-10-28

Plonger dans l’univers du hip-hop avec une nouvelle édition du festival Pulsions Urbaines, pour une battle de danse entre jeunes talents.

Salle théâtrale et culturelle 7 rue du Stade Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 75 15 communication@compagnie-pyramid.com

English : Urban Pulse Festival Battle kids

Immerse yourself in the world of hip hop with a new edition of the Pulsions Urbaines festival, featuring a dance battle between young talents.

German : Festival pulsion urbaine Kampfkinder

Tauchen Sie ein in die Welt des Hip-Hop mit einer neuen Ausgabe des Festivals Pulsions Urbaines, bei dem junge Talente in einem Tanzwettbewerb gegeneinander antreten.

Italiano :

Tuffatevi nel mondo dell’hip-hop con una nuova edizione del festival Pulsions Urbaines, per una battaglia di danza tra giovani talenti.

Espanol :

Sumérjase en el mundo del hip-hop con una nueva edición del festival Pulsions Urbaines, para una batalla de baile entre jóvenes talentos.

