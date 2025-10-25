Festival pulsion urbaine Déambulation de la Pyramid School Rochefort

Festival pulsion urbaine Déambulation de la Pyramid School Rochefort samedi 25 octobre 2025.

esplanade Jean-Louis Frot Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-10-25 11:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Plonger dans l’univers du hip-hop avec une nouvelle édition du festival Pulsions Urbaines.

Vivez l’ouverture du festival dans le centre-ville de Rochefort avec la déambulation de la Pyramid School !

esplanade Jean-Louis Frot Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 75 15 communication@compagnie-pyramid.com

English : Urban Pulse Festival Pyramid School Stroll

Immerse yourself in the world of hip hop with a new edition of the Pulsions Urbaines festival.

Experience the opening of the festival in Rochefort town centre with a parade by the Pyramid School!

German : Festival pulsion urbaine Spaziergang der Pyramid School

Tauchen Sie ein in die Welt des Hip-Hop mit einer neuen Ausgabe des Festivals Pulsions Urbaines.

Erleben Sie die Eröffnung des Festivals in der Innenstadt von Rochefort mit einem Umzug der Pyramid School!

Italiano :

Tuffatevi nel mondo dell’hip-hop con un’altra edizione del festival Pulsions Urbaines.

Vivete l’apertura del festival nel centro di Rochefort con la Pyramid School!

Espanol :

Sumérjase en el mundo del hip-hop con una nueva edición del festival Pulsions Urbaines.

¡Vive la apertura del festival en el centro de Rochefort con la Pyramid School!

