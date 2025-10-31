Festival Pulsions Urbaines Macéra rond-point du Polygone Rochefort
rond-point du Polygone Gymnase du Polygone Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Début : 2025-10-31 20:30:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
La Compagnie Pyramid présente son nouveau spectacle Macéra.
rond-point du Polygone Gymnase du Polygone Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 75 15 communication@compagnie-pyramid.com
English : Festival Pulsions Urbaines Macéra
The Pyramid Company presents its new show: Macéra.
German : Festival Pulsions Urbaines Macéra
Die Compagnie Pyramid präsentiert ihr neues Stück: Macéra.
Italiano :
La Compagnie Pyramid presenta il suo nuovo spettacolo: Macéra.
Espanol :
La Compagnie Pyramid presenta su nuevo espectáculo: Macéra.
