Festival Pulsions Urbaines Macéra rond-point du Polygone Rochefort

rond-point du Polygone Gymnase du Polygone Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Début : 2025-10-31 20:30:00
fin : 2025-10-31

2025-10-31

La Compagnie Pyramid présente son nouveau spectacle Macéra.
rond-point du Polygone Gymnase du Polygone Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 75 15  communication@compagnie-pyramid.com

English : Festival Pulsions Urbaines Macéra

The Pyramid Company presents its new show: Macéra.

German : Festival Pulsions Urbaines Macéra

Die Compagnie Pyramid präsentiert ihr neues Stück: Macéra.

Italiano :

La Compagnie Pyramid presenta il suo nuovo spettacolo: Macéra.

Espanol :

La Compagnie Pyramid presenta su nuevo espectáculo: Macéra.

