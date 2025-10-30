Festival Pulsions Urbaines Soirée Carte Blanche chemin de la Vieille Forme Rochefort
chemin de la Vieille Forme Clos Lapérouse Rochefort Charente-Maritime
Début : 2025-10-30 19:30:00
fin : 2025-10-30
2025-10-30
Dans le cadre du festival Pulsions Urbaines de la Compagnie Pyramid, les jeunes de Pyramid Kids ont conçu et imaginé une soirée carte blanche.
chemin de la Vieille Forme Clos Lapérouse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 75 15 communication@compagnie-pyramid.com
English : Festival Pulsions Urbaines Carte Blanche evening
As part of the Pyramid Company’s Pulsions Urbaines festival, the young people of Pyramid Kids designed and created a carte blanche evening.
German : Festival Pulsions Urbaines Carte Blanche-Abend
Im Rahmen des Festivals „Pulsions Urbaines“ der Compagnie Pyramid haben die Jugendlichen von Pyramid Kids einen Abend mit freier Gestaltung konzipiert und gestaltet.
Italiano :
Nell’ambito del festival Pulsions Urbaines della Compagnie Pyramid, i giovani membri di Pyramid Kids hanno ideato una serata a carte scoperte.
Espanol :
En el marco del festival Pulsions Urbaines de la Compagnie Pyramid, los jóvenes miembros de Pyramid Kids han ideado una velada a la carta.
