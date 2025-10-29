Festival Pulsions Urbaines Tous à la Gélinerie ! Rochefort

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Pulsions Urbaines Tous à la Gélinerie !

Quartier de la Gélinerie Rochefort Charente-Maritime

Dans le cadre du festival Pulsions Urbaines, la Compagnie Pyramid organise à la Gélinerie une journée autour de la danse.
Quartier de la Gélinerie Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 75 15  communication@compagnie-pyramid.com

English : Festival Pulsions Urbaines Everyone to the Gélinerie!

As part of the Pulsions Urbaines festival, the Pyramid Company is organising a day dedicated to dance at La Gélinerie.

German : Festival Pulsions Urbaines Alle zur Gélinerie!

Im Rahmen des Festivals Pulsions Urbaines organisiert die Compagnie Pyramid in der Gélinerie einen Tag rund um den Tanz.

Italiano :

Nell’ambito del festival Pulsions Urbaines, la Compagnie Pyramid organizza una giornata di danza presso La Gélinerie.

Espanol :

En el marco del festival Pulsions Urbaines, la Compagnie Pyramid organiza una jornada de danza en La Gélinerie.

