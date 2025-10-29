Festival Pulsions Urbaines Tous à la Gélinerie ! Rochefort
Festival Pulsions Urbaines Tous à la Gélinerie !
Quartier de la Gélinerie Rochefort Charente-Maritime
Dans le cadre du festival Pulsions Urbaines, la Compagnie Pyramid organise à la Gélinerie une journée autour de la danse.
Quartier de la Gélinerie Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 75 15 communication@compagnie-pyramid.com
English : Festival Pulsions Urbaines Everyone to the Gélinerie!
As part of the Pulsions Urbaines festival, the Pyramid Company is organising a day dedicated to dance at La Gélinerie.
German : Festival Pulsions Urbaines Alle zur Gélinerie!
Im Rahmen des Festivals Pulsions Urbaines organisiert die Compagnie Pyramid in der Gélinerie einen Tag rund um den Tanz.
Italiano :
Nell’ambito del festival Pulsions Urbaines, la Compagnie Pyramid organizza una giornata di danza presso La Gélinerie.
Espanol :
En el marco del festival Pulsions Urbaines, la Compagnie Pyramid organiza una jornada de danza en La Gélinerie.
