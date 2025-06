Festival Puym’Jazz Puymirol 16 juillet 2025 21:00

Lot-et-Garonne

Festival Puym’Jazz Esplanade de la citadelle Puymirol Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 21:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-16

Puymirol accueille la 22ème édition du festival Puym’Jazz sur l’esplanade de la citadelle. Plusieurs concerts agrémenteront 3 soirées d’été.

Puym’Jazz fête ses 22 ans ! Le festival a le plaisir de proposer un rendez-vous musical, chaleureux et convivial, durant trois soirs d’été.

Comme à l’accoutumée la bastide revêtira ses habits de fête et se mettra en quatre pour le bonheur de tous.

Trois rencontres débutant à 19h pour un OFF ponctué d’un repas pour ceux qui le désirent, suivi à 21h d’un IN préparé avec soin. Ces concerts ont lieu dans un cadre idéal et champêtre, véritable écrin musical. Bien sûr un repli est assuré dans la salle des fêtes si par hasard gronde et menace un improbable orage. Nous avons hâte de vous retrouver !

Mercredi :

en OFF Les élèves du collège de Monségur en1ère partie et François Marie Trio en 2ème partie et en IN The « O » City Vipers

Jeudi :

en OFF Tchikiswing et en IN Les Mademoiselles

Vendredi :

en OFF Jive Machine Trio et en IN Echoes of Harlem .

Esplanade de la citadelle

Puymirol 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 68 83 14 puymjazz@puymjazz.com

English : Festival Puym’Jazz

Puymirol hosts the 22nd Puym’Jazz festival on the citadel esplanade. 3 summer evenings of concerts.

German :

Puymirol empfängt die 22. Ausgabe des Festivals Puym’Jazz auf der Esplanade der Zitadelle. Mehrere Konzerte werden drei Sommerabende bereichern.

Italiano :

Puymirol ospita il 22° festival Puym’Jazz sulla spianata della cittadella. Per tutta l’estate sono previste 3 serate di concerti.

Espanol :

Puymirol acoge la 22ª edición del festival Puym’Jazz en la explanada de la ciudadela. Habrá 3 veladas de conciertos durante todo el verano.

L’événement Festival Puym’Jazz Puymirol a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Destination Agen