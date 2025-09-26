Festival Pyrénéen de l’Image Nature 2025 Esplanade des Oeufs (chapiteau) Cauterets

Festival Pyrénéen de l’Image Nature 2025 Esplanade des Oeufs (chapiteau) Cauterets vendredi 26 septembre 2025.

Festival Pyrénéen de l’Image Nature 2025

Esplanade des Oeufs (chapiteau) CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 09:30:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

Date(s) :

2025-09-26

La commune de Cauterets porte depuis 2015 le Festival Pyrénéen de l’Image Nature, événement à l’initiative de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, du Parc National des Pyrénées et de Pyrénées Magazine. Seul festival du Grand Sud-Ouest dédié à la photographie naturaliste, sa mission est de mettre en valeur la beauté de la nature et de nos montagnes pyrénéennes.

Au travers d’expositions photos, de films et de conférences, l’objectif du festival est de donner à connaître notre environnement pour mieux le respecter et le protéger.

Retrouvez l’intégralité du programme 2025 à l’Office de Tourisme ou sur http://www.image-nature-montagne.com

Info transport, cette année la CCPVG met en place une navette Cultur’ Bus pour se rendre au festival !

Toutes les infos en description ci-dessous

Une initiative de la Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves pour l’accès à la culture. Réservez votre place dans le bus pour le festival Festival Pyrénéen de l’Image Nature le 27 septembre 2025 depuis Arrens-Marsous.

Trajet SAMEDI 27 SEPTEMBRE ALLER / Arrivée 17h Cauterets

15h45 Arrens-Marsous (salle des fêtes)

16h Arras-en-Lavedan (parking village)

16h15 Argelès-Gazost (ancienne gare)

16h30 Pierrefitte-Nestalas (gare routière)

Trajet DIMANCHE 28 SEPTEMBRE ALLER / Arrivée 12h Cauterets

11h15 Argelès-Gazost (ancienne gare)

11h30 Pierrefitte-Nestalas (gare routière)

Réservation au minimum 48h à l’avance, auprès du service mobilité de la CCPVG via ce formulaire. En cas d’annulation merci de prévenir le service au 05 62 97 55 18.

Prévoir 2€ en espèces par trajet.

.

Esplanade des Oeufs (chapiteau) CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Since 2015, the commune of Cauterets has been hosting the Festival Pyrénéen de l?Image Nature, an event initiated by the Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, the Parc National des Pyrénées and Pyrénées Magazine. The only festival in the Greater Southwest dedicated to naturalist photography, its mission is to showcase the beauty of nature and our Pyrenean mountains.

Through photo exhibitions, films and conferences, the festival aims to raise awareness of our environment, so that we can better respect and protect it.

The full 2025 program is available from the Tourist Office or at http://www.image-nature-montagne.com

Transport info: this year, the CCPVG is offering a Cultur’ Bus shuttle service to get you to the festival!

For more information, click on the description below:

An initiative by the Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves to promote access to culture. Book your seat on the bus for the Festival Pyrénéen de l’Image Nature festival on September 27, 2025 from Arrens-Marsous.

Route SATURDAY SEPTEMBER 27 ? GO / Arrival 17h Cauterets

15h45 Arrens-Marsous (salle des fêtes)

4pm Arras-en-Lavedan (village parking lot)

4:15pm Argelès-Gazost (old train station)

4:30pm Pierrefitte-Nestalas (bus station)

Route SUNDAY SEPTEMBER 28 ? GO / Arrival 12h Cauterets

11:15 Argelès-Gazost (old train station)

11:30 Pierrefitte-Nestalas (bus station)

Please book at least 48 hours in advance with the CCPVG mobility department via this form. In case of cancellation, please call 05 62 97 55 18.

Please allow 2? in cash per trip.

German :

Die Gemeinde Cauterets trägt seit 2015 das Festival Pyrénéen de l’Image Nature, eine Veranstaltung auf Initiative des Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, des Nationalparks der Pyrenäen und des Pyrenäen-Magazins. Als einziges Festival im Südwesten Frankreichs, das sich der Naturfotografie widmet, hat es sich zum Ziel gesetzt, die Schönheit der Natur und der Berge der Pyrenäen hervorzuheben.

Mithilfe von Fotoausstellungen, Filmen und Vorträgen will das Festival die Menschen über unsere Umwelt aufklären, damit sie sie besser respektieren und schützen können.

Das vollständige Programm 2025 finden Sie im Fremdenverkehrsamt oder unter http://www.image-nature-montagne.com

Verkehrsinfo: Dieses Jahr richtet die CCPVG einen Cultur’Bus-Shuttle ein, um zum Festival zu gelangen!

Alle Infos in der Beschreibung unten

Eine Initiative der Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves für den Zugang zur Kultur. Reservieren Sie Ihren Platz im Bus für das Festival Festival Pyrénéen de l’Image Nature am 27. September 2025 ab Arrens-Marsous.

Fahrstrecke SAMSTAG, 27. SEPTEMBER ? Hinweg / Ankunft 17 Uhr Cauterets

15.45 Uhr Arrens-Marsous (Festsaal)

16:00 Uhr Arras-en-Lavedan (Parkplatz Dorf)

16:15 Uhr Argelès-Gazost (alter Bahnhof)

16:30 Uhr Pierrefitte-Nestalas (Busbahnhof)

Fahrt am SONNTAG, 28. SEPTEMBER ? Hinweg / Ankunft 12 Uhr Cauterets

11.15 Uhr Argelès-Gazost (alter Bahnhof)

11:30 Pierrefitte-Nestalas (Busbahnhof)

Reservierung mindestens 48 Stunden im Voraus bei der Mobilitätsabteilung der CCPVG über dieses Formular. Im Falle einer Stornierung informieren Sie bitte die Dienststelle unter 05 62 97 55 18.

Pro Fahrt sind 2? in bar vorzusehen.

Italiano :

Dal 2015, il comune di Cauterets ospita il Festival Pyrénéen de l’Image Nature, un evento promosso dall’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, dal Parc National des Pyrénées e dalla rivista Pyrénées Magazine. È l’unico festival del sud-ovest dedicato alla fotografia naturalistica e la sua missione è quella di mostrare la bellezza della natura e delle nostre montagne pirenaiche.

Attraverso mostre fotografiche, film e conferenze, il festival mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul nostro ambiente per poterlo rispettare e proteggere meglio.

Il programma completo del 2025 è disponibile presso l’Ufficio del Turismo o sul sito http://www.image-nature-montagne.com

Informazioni sui trasporti: quest’anno la CCPVG organizza un servizio navetta Cultur’ Bus per raggiungere il festival!

Tutti i dettagli nella descrizione qui sotto:

Un’iniziativa della Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves per promuovere l’accesso alla cultura. Prenotate il vostro posto sull’autobus per il Festival Pyrénéen de l’Image Nature il 27 settembre 2025 da Arrens-Marsous.

Percorso SABATO 27 SETTEMBRE ? Partenza / Arrivo ore 17.00 Cauterets

15.45 Arrens-Marsous (sala delle feste)

16.00 Arras-en-Lavedan (parcheggio del villaggio)

16.15 Argelès-Gazost (vecchia stazione)

16.30 Pierrefitte-Nestalas (stazione degli autobus)

Percorso DOMENICA 28 SETTEMBRE ? Partenza / Arrivo 12.00 Cauterets

11:15 Argelès-Gazost (vecchia stazione)

11:30 Pierrefitte-Nestalas (stazione degli autobus)

Si prega di prenotare con almeno 48 ore di anticipo presso il dipartimento mobilità della CCPVG utilizzando questo modulo. In caso di cancellazione, si prega di contattare il servizio al numero 05 62 97 55 18.

Si prega di prevedere 2? in contanti per ogni viaggio.

Espanol :

Desde 2015, el municipio de Cauterets acoge el Festival Pirenaico de la Imagen Natural, una iniciativa de la Oficina Nacional de Caza y Fauna Salvaje, el Parque Nacional de los Pirineos y la revista Pyrénées Magazine. Único festival del suroeste dedicado a la fotografía de naturaleza, su misión es dar a conocer la belleza de la naturaleza y de nuestras montañas pirenaicas.

A través de exposiciones fotográficas, películas y conferencias, el festival pretende sensibilizar sobre nuestro entorno para que podamos respetarlo y protegerlo mejor.

Puede consultar el programa completo de 2025 en la Oficina de Turismo o en http://www.image-nature-montagne.com

Información sobre el transporte: este año, el CCPVG organiza un servicio de lanzadera Cultur’ Bus para llevarle al festival

Todos los detalles en la descripción más abajo:

Una iniciativa de la Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves para favorecer el acceso a la cultura. Reserve su plaza en el autobús para el Festival Pyrénéen de l’Image Nature el 27 de septiembre de 2025 desde Arrens-Marsous.

Recorrido SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE ? IR / Llegada 17h Cauterets

15.45 h Arrens-Marsous (sala de fiestas)

16h Arras-en-Lavedan (aparcamiento del pueblo)

16.15 h Argelès-Gazost (antigua estación)

16.30 h Pierrefitte-Nestalas (estación de autobuses)

Recorrido DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE ? Salida / Llegada 12h Cauterets

11:15 Argelès-Gazost (antigua estación)

11:30 Pierrefitte-Nestalas (estación de autobuses)

Se ruega reservar con al menos 48 horas de antelación en el servicio de movilidad del CCPVG mediante este formulario. En caso de anulación, póngase en contacto con el servicio llamando al 05 62 97 55 18.

Prevea 2? en metálico por trayecto.

L’événement Festival Pyrénéen de l’Image Nature 2025 Cauterets a été mis à jour le 2025-09-17 par OT de Cauterets|CDT65